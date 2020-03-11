Кемерово, 11 марта 2020, 05:04 — REGNUM Для Кемерова закупили двадцать новых автобусов производства Нефтекамского автозавода (НЕФАЗ). Они работают на газомоторном топливе. Вместимость каждого — 106 человек, сидячих мест — 25. Стоимость одного — более 8 млн рублей, сообщили в администрации города.
Автобусы поступили в рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», которая рассчитана до 2024 года. Транспорт прибыл из Казани в рамках муниципального контракта. Согласно документу, автотранспортные предприятия Кемерова пополнят 50 единиц техники: 35 марки «НЕФАЗ» и 15 — «Volgabus». До конца марта прибудут ещё 20 машин.
«Планомерно идём к поставленной цели: до 2021 года обновить автопарк Кузбасса на 60%», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.
Он уточнил, что до конца 2020 года Кемеровская область получит более 500 новых автобусов, около 100 из них пополнят автопарк Новокузнецка.