Пекин, , 04:57 — REGNUM Предложение оказать гуманитарную помощь Италии, а также направить в страну группу китайских экспертов для помощи в борьбе с COVID-19, сделал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой итальянского внешнеполитического ведомства Луиджи ди Майо, 11 марта сообщается на сайте МИД КНР.

Ван И заявил, что Китай не забудет поддержку, оказанную Италией в трудное для КНР время. Он выразил солидарность с итальянским народом. Кроме того, по словам Ван И, помочь итальянской стороне сейчас намерены несколько китайских провинций, городов и предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, число лиц, заболевших коронавирусом в Италии, возросло до 10 149 человек.

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