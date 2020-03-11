Амстердам, , 04:54 — REGNUM Анонимный «свидетель М58» по делу о крушении самолёта рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» до авиакатастрофы, сообщила 10 марта нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой во время процесса.

«Свидетель неоднократно заявлял, среди прочего, что он распознал русский акцент у солдат, присутствовавших на месте пуска установки, и что русские солдаты были на этом «Буке», — сказала прокурор.

При этом она не стала уточнять, почему свидетель сделал вывод о том, что это были «русские» или «российские» солдаты, поскольку значительная часть населения Украины говорит на русском языке.

Напомним, судебный процесс по делу МН17 стартовал в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвиняемыми на нём объявлены три гражданина России: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Никто из них не согласился явиться в суд, только Пулатова на суде представляют три адвоката.

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