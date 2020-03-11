Мехико, , 04:25 — REGNUM Готовность стать посредником в нефтяном противостоянии между Саудовской Аравией и Россией выразили власти Мексики. Об этом заявил мексиканский министр финансов Артуро Эррера, 10 марта передает Reuters.

По словам главы минфина, в настоящее время власти страны ищут для этого возможные каналы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Эр-Риад могут договориться по добыче нефти и этот вариант исключать нельзя.

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