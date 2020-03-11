Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Соединенные Штаты призывают иранские власти освободить американцев, отбывающих заключение на территории Ирана, в связи со вспышкой коронавируса нового типа в Исламской Республике, заявил американский госсекретарь Майк Помпео в официальном обращении.

«Соединенные Штаты будут возлагать на иранский режим прямую ответственность за смерти американцев. Наши меры реагирования будут решительными», — добавил он.

Помпео подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, граждане США содержатся в иранских тюрьмах на незаконных основаниях. При этом он отметил, что Иран освободил около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса, однако американские граждане все еще остаются под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель агентства ООН по правам человека Явид Рехман призвал Иран «временно» освободить всех политзаключенных из-за угрозы коронавируса. По его словам, эти люди находятся в реальной опасности.

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