Пекин, , 03:38 — REGNUM Китай, несмотря на то что еще сам до сих пор до конца не одолел эпидемию нового коронавируса, готов из солидарности со странами Африки оказать им посильную помощь, сообщил 10 марта пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время пресс-конференции в Пекине.

По словам Гэна, когда борьба с COVID-19 в Китае находилась в самом разгаре, африканские страны не остались в стороне и оказали ему различную помощь. Главы большинства африканских государств, у которых есть дипломатические отношения с Поднебесной, а также Комиссия Африканского Совета выразили сочувствие народу Китая телефонными звонками или письмами.

«Мы тронуты тем, что некоторые африканские страны предложили нам в помощь деньги и материалы несмотря на то, что они сами ограничены в средствах. Это лучшая демонстрация братства, которое связывает наши стороны несмотря ни на что», — заявил Гэн.

Отметим, что Китай также начал оказывать помощь странам Восточной Африки в борьбе с нашествием саранчи, которая в этом году угрожает бедствиями не только Африке, но и многим регионам Азии.

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