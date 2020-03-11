Москва, , 03:42 — REGNUM Дмитрий Глушко назначен заместителем министра просвещения Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Распоряжение о назначении подписал 9 марта вице-премьер Михаил Мишустин.

Последнее место работы Дмитрия Глушко — заместитель генерального директора Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Карьерный рост Глушко — от учителя средней школы до заместителя генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В разные годы он работал в правительстве и Госсобрании Якутии, был замминистром в республике, советником.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам, через десять лет дефицит учительских кадров в школах будет нечем восполнить. Он может составить до двухсот тыс. человек.