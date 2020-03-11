Скопье, , 08:31 — REGNUM В Северной Македонии было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, одной из заболевших стала глава Дерматологической клиники в Дибре Нина Цаца Бильяновска, которая неделю назад вернулась из командировки в Италию и уклонилась от прохождения медицинского обследования.

По приезде из Италии Бильяновска провела научную лекцию для коллег, которую слушали 103 человека, и продолжала выполнять свои рабочие обязанности.

В настоящее время на домашней изоляции находятся 64 работника клиники и 24 пациента. Клиника была закрыта на две недели.

Сама Бильяновска была уволена со своего поста.

На данный момент в соседней Италии выявлено 7985 случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса в Италии стали 462 человека. Только вчера выявлено 1592 случаев заражения. В Северной Македонии на данный момент выявлено 7 случаев заражения.

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