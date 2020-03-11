Тирана, , 08:21 — REGNUM 10 ноября в ходе чрезвычайного заседания правительства, посвященного мерам по предотвращению распространения коронавируса премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что заработные платы врачей и медицинских сестер, занимающихся лечением пациентом с коронавирусом, будут увеличены до 1 тысячи евро (примерно 80 тысяч рублей).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заработные платы водителей, работающих в медицинских учреждениях, также будут увеличены — до 500 евро (примерно 40 тысяч рублей).

«Этот вирус — это враг, и мы сделаем все для того, чтобы одолеть этого врага. И убьем его как врага. Сократим раны, боль и потери», — заявил албанский премьер.

В связи с коронавирусом в Албании закрыты на карантин учебные заведения и аннулированы авиарейсы в Италию.

В настоящий момент в результате обследования 114 человек в Албании выявлено 10 случаев заражения коронавирусом.