Москва, , 03:00 — REGNUM Негативная реакция в западной прессе на возможное обнуление президентских сроков Владимира Путина означает, что оппоненты за рубежом боятся сильного президента и сильной России, заявил 10 марта глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи депутат Александр Хинштейн («Единая Россия») в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Предложение об обнулении президентских сроков после изменения Конституции России внесла депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия»). Поправка находится в общем перечне, который будет вынесен на голосование 22 апреля 2020 года.

«Западные публикации наглядно подтверждают, что наши оппоненты боятся сильного президента и сильной России. И сегодня на Путина как на «хромую утку» никто смотреть не будет — ни внутри России, ни за ее пределами. Это очень важно», — сказал Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Госдума поддержала поправки Терешковой. В свою очередь, Путин одобрил поправку, указав, что она будет возможной при соответствующем разрешении Конституционного суда.

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