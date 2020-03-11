Пекин, , 02:43 — REGNUM Китай поздравил действующего президента Афганистана Мохаммеда Ашрафа Гани с инаугурацией на второй срок, сообщил 10 марта пресс-секретарь МИД Китая во время пресс-конференции в Пекине.

По словам Гэн Шуана, Китай уважает независимый выбор народа Афганистана, который избрал свое будущее и призвал все стороны в Афганистане действовать прежде всего в интересах народа страны, проявляя единство и твердость.

Китай продолжит работать с новым правительством Афганистана и людьми всех сфер жизни в рамках развития традиционной дружбы, сложившейся между народами двух стран. Он также заметил, что ситуация в Афганистане сейчас находится на ключевом этапе в связи с тем, что США и Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили сделку, что не может не повлиять на ситуацию в стране.