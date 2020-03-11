Пекин, , 02:35 — REGNUM Китай направит группу экспертов в страны Восточной Африки для оказания помощи в борьбе с нашествием саранчи, которое угрожает сельскому хозяйству региона, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

В середине марта китайская рабочая группа совместно с местными властями и экспертами в указанных странах займутся борьбой с нашествием пустынной саранчи на востоке Африки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР.

Китай также предоставит посильную техническую помощь и помощь в снабжении. Продовольственная и хозяйственная организация ООН предрекла нашествие пустынной саранчи африканского происхождения в целом ряде регионов мира. В период с мая по июнь размер роя насекомых может вырасти в 500 раз.

В настоящий момент насекомые распространились с Восточной Африки ан Индию и Пакистан. Китай прорабатывает план борьбы с нашествием и выделил четыре основные направления «атаки» вредителей.

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