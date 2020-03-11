Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность освобождения американцев от уплаты налога на заработную плату до конца года в связи с распространением коронавируса, сообщил 10 марта журналистам глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Президент представил свои обоснованные предложения для временного освобождения от налогов на заработную плату», — сказал Кадлоу, назвав его «налоговыми каникулами».

По его словам, реализация программы позволит оказать помощь «людям с неоплачиваемым отпуском по болезни», а также ввести отсрочку уплаты налогов для предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас, объяснил Кадлоу, администрация президента ведёт необходимые консультации с лидерами Палаты представителей и Сената Конгресса.

Добавим, о готовности предусмотреть меры для защиты экономики от последствий коронавируса Трамп заявлял накануне. По его словам, возможность снижения налогов на заработную плату станет существенным облегчением для большого количества людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп рассказал о мерах защиты экономики от последствий коронавируса