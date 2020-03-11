Ухань, Китай, , 02:10 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин, посетивший 10 марта эпицентр эпидемии нового коронавируса города Ухань призвал к победе над эпидемией, сообщает агентство Синьхуа.

По словам председателя Си, необходимы твердые и решительные действия по профилактике COVID-19, дабы окончательно победить эпидемию и защитить жителей Хубэя и Уханя. Он также отметил, что после уже проделанной тяжелой работы, наблюдаются позитивные изменения и важный прогресс, но задачи профилактики остаются крайне важными.

Столь позитивных результатов, отметил китайский лидер, удалось достичь лишь благодаря «великой жертве» жителей Уханя, которые своей преданностью и настойчивостью заложили основы для грядущей победы.

«Жители Уханя продемонстрировали силу китайского духа, а также любовь китайского народа к семье и нации, что дает им возможность быть вместе несмотря ни на что», — заявил Си Цзиньпин.

В то же самое время председатель Си посетил с инспекцией командный центр временного госпиталя «Хошэньшань» и назвал медицинских работников «самыми прекрасными ангелами» и «посланниками света и надежды».

«Медицинские работники, находящиеся на линии фронта, несут самую трудную миссию. Это люди, достойные самое высокого восхищения в новую эпоху», заявил председатель Си, пообещав этим людям усилить личную защиту.

Напомним, что Си Цзиньпин посетил 10 февраля Ухань с инспекцией, где пообщался также и с простыми людьми. Это дало новый импульс китайским финансовым биржам.

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