Кишинёв, , 02:06 — REGNUM Открытая коалиция социалистов Молдавии во главе с Игорем Додоном с Демпартией означает возвращение к модели, при которой социалисты использовали Россию для удержания позиций в Молдавии, а демократы — налаживали диалог с Западом, «удерживая страну от тотального российского влияния». Об этом заявил эксперт RTA Сергей Чебан, передает ИА REGNUM.

Он отметил, что Партия социалистов и Демократическая партия Молдавия перестали скрывать свое сотрудничество, инициировав официальные переговоры по оформлению правящей коалиции. И ожидаемое вхождение демократов в правительство Иона Кику «будет способствовать выравниванию ситуации в отношениях с внешними партнерами, особенно в Бухаресте и Киеве, где лидеры демократов, так или иначе, рукопожатны».

«Вполне вероятно, что новая конфигурация правительства пойдет по давно апробированному пути. ДПМ возьмется за налаживание диалога с Западом, позиционируя себя в качестве важного политического балансира, который, будучи интегрированным в систему власти, удерживает страну от тотального российского влияния. Игорь Додон и ПСРМ продолжат использовать финансово-политическую поддержку России для удержания позиций в Молдавии, интерпретируя тактический союз с демократами как вынужденную прагматичную меру для достижения стратегических целей», — отметил эксперт.

В Москве, где ранее предостерегали ПСРМ от сотрудничества с демократами, по его словам, уже сделали необходимые выводы: «Индикатором актуальной позиции России в отношении молдавских властей и персонально Игоря Додона станет вопрос о выделении кредита. Российской стороне предстоит дополнительно проанализировать целесообразность финансирования молдавского правительства, в состав которого войдут представители политической партии, которая не только проводила многолетнюю агрессивную антироссийскую политику, но и публично заявила о намерении продолжать в том же духе».

Чебан отметил, что исходя из публичных условий демократов, несложно сделать вывод о том, какие именно министерства представляют интерес для ДПМ — это МИД, пост вице-премьера по «реинтеграции», Минобороны и Министерство образования. «Тем не менее, пока это всего лишь стартовая позиция, поэтому по итогам переговоров партийное перераспределение ведомств может быть несколько иным», — добавил он.

А социалистические «соавторы» данного проекта, по словам эксперта, уже принялись «подслащать пилюлю», рассказывая своим избирателям и внешним партнерам, в первую очередь Москве, занимательные истории о «стабилизации» страны и необходимости избежать дополнительных рисков в связи с проведением досрочных парламентских выборов.

Напомним, на прошлой неделе Партия социалистов и Демпартия Молдавии объявили о начале переговоров о создании коалиции и переформатировании правительства.