Ла-Пас, , 02:06 — REGNUM Министр обороны Боливии Луис Фернандо Лопес, уволенный накануне по требованию парламента страны, вновь назначен на этот пост решением исполняющей обязанности боливийского президента Жанин Аньес. Об этом 10 марта она написала на странице в Twitter.

Аньес заявила, что Лопес сыграл решающую роль в восстановлении демократии и свободы в республике. Временный президент также отметила, что противникам нового режима не удастся посеять хаос и конфронтацию, как это они могли сделать ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта законодательное собрание Боливии решило выразить недоверие Луису Фернандо Лопесу.

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