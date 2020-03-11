Вашингтон, , 08:29 — REGNUM 10 марта сенатор Конгресса США Дэвид Пердью заявил, что в случае, если Косово не отменит пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, США должны рассмотреть возможность прекращения своего военного присутствия в крае.

На своей странице в социальной сети Twitter Пердью опубликовал следующее заявление:

«На протяжении более двух десятилетий американские силы помогали сохранять мир между Косово и Сербией. Теперь, достигнув исторического прогресса, Косово должно исполнить свою часть и устранить все пошлины, введенные для Сербии.

Если Косово не полностью устремлено к миру, США должны пересмотреть свое присутствие там».

В поддержку данного заявления Пердью выступил и специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл.

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Напомним, премьер-министр Косово Альбин Курти настаивает на том, что пошлина 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговина должна быть отменена постепенно и заменена режимом взаимности в отношениях с Сербией, однако такая позиция ополчила против него все политические силы Косово, кроме его собственной партии «Движение за самоопределение», и США. И заявления Гренелла и Пердью лишь подливают масла в огонь.

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