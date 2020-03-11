Тбилиси, , 01:26 — REGNUM В Грузии зарегистрировали первого несовершеннолетнего пациента, пострадавшего от коронавируса COVID-19, сообщает грузинский Первый канал со ссылкой на главврача инфекционной клиники Тенгиза Церцвадзе.

«Двенадцатилетнего ребенка доставили в инфекционную больницу вместе с членами той группы, которые находились в самоизоляции и у которых сегодня было подтверждено наличие вируса», — говорится в телесюжете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 10 марта было подтверждено 8 новых случаев коронавируса, и общее число официально известных инфицированных достигло 23 человек. Большинство из граждан Грузии посетили Италию, небольшое число пациентов побывали в Иране.

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