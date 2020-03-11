Кабул, , 00:43 — REGNUM Президент Афганистана Ашраф Гани распорядился освободить 1500 членов террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для возобновления диалога с боевиками, сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию соответствующего распоряжения.

«Процесс освобождения 1500 заключенных из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет проходить 15 дней, с освобождением 100 заключенных из афганских тюрем ежедневно», — говорится в документе.

Отмечается, что процесс освобождения боевиков начнется в течение ближайших четырех дней. Параллельно будут идти переговоры с лидерами террористического движения о прекращении огня. Если процесс переговоров устроит афганские власти, будут выпущены еще около 3500 тысяч боевиков из тюрем.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение заключенных членов этого террористического движения было одним из условий, на которых террористы подписали с Соединенными Штатами меморандум о мире.

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