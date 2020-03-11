Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Численность сотрудников посольства Риме и генконсульств в Италии с 11 марта решили сократить американские власти в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19, 10 марта сообщается на странице пресс-службы госдепа в Twitter.

Решение распространится на дипмиссии в Милане, Неаполе и Флоренции. Отмечается, что из-за этого шага функционирование генконсульств резко снизится. При этом в госдепартаменте не стали уточнять точного количества отзываемых сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество случаев заболевания коронавирусом на территории Италии возросло до 10 149 челловек.

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