Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Согласно заявлению, инцидент произошёл накануне, российские самолёты вошли в зону идентификации ПВО к северу от Аляски и пребывали в ней около четырёх часов.

Отмечается, что на перехват российских воздушных судов поднимались истребители F-22 и CF-18 из состава сил NORAD при поддержке самолётов KC-135 Stratotanker и E-3 Sentry.