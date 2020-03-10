* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Американские военные в Афганистане оказывали помощь талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 марта в Конгрессе глава центрального американского командования Кеннет Маккензи.

По словам американского генерала, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в последнее время активно боролись с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нангархар.

Маккензи «С нашей стороны была очень ограниченная поддержка».

Напомним, между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США действует соглашение, которое позволило американцам начать вывод войск из Афганистана. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовал взамен освободить пленных и обязался соблюдать соглашение о ненападении на войска НАТО.

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