Вашингтон, 10 марта 2020, 23:38 — REGNUM Американские военные учения «Африканский лев» пройдут в этом году в урезанном объёме, заявил 10 марта на слушаниях в Конгрессе возглавляющий Африканское командование ВС США Стивен Таунсенд.
Напомним, Пентагон пересматривает свои планы по учениям в Африке на фоне появления информации о случаях заражения вирусом COVID-19, а также о данных по его распространению на континенте.
Странами-партнёрами США в Африке являются Марокко, Тунис, Сенегал. «Африканский лев» — это крупные военные учения Штатов, которые проводятся в Африке каждый год.
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