Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Американские военные учения «Африканский лев» пройдут в этом году в урезанном объёме, заявил 10 марта на слушаниях в Конгрессе возглавляющий Африканское командование ВС США Стивен Таунсенд.

Таунсенд «Безопасность и защита всех наших сил — Соединённых Штатов и стран-партнёров — являются приоритетными. Хотя масштаб учений будет меняться, наша приверженность нашим африканским партнерам остается неизменной».

Напомним, Пентагон пересматривает свои планы по учениям в Африке на фоне появления информации о случаях заражения вирусом COVID-19, а также о данных по его распространению на континенте.

Странами-партнёрами США в Африке являются Марокко, Тунис, Сенегал. «Африканский лев» — это крупные военные учения Штатов, которые проводятся в Африке каждый год.

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