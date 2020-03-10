Кабул, 10 марта 2020, 23:03 — REGNUM Указ о помиловании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписал афганский президент Ашраф Гани, передаёт 10 января TOLO News.
Уточняется, что речь идёт о тех членах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые арестованы или осуждены в Афганистане.
Напомним, освобождение заключённых членов вышеуказанной организации было одним из условий, на которых эти исламисты согласились подписать с американцами меморандум о мире.
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