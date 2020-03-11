Тегеран, , 08:13 — REGNUM 10 марта Совет экспертов Исламской Республики Иран (ИРИ) выступил с заявлением, в котором призвал индийское правительство сделать все необходимое для прекращения насилия в отношении мусульман в стране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Печальные новости и горькие события, посланные угнетенным индийским мусульманам, очень огорчают и сокрушают сердце каждого свободолюбивого человека», — говорится в заявлении главы органа власти аятоллы Ахмада Джаннати.

«Что еще более болезненно, так это то, что отвратительные преступления совершаются в то время, как средства массовой информации, которые утверждают, что поддерживают права человека, поддержали насилие, которое усилилось после визита преступного президента США в Индию», — отметил Джаннати.

Кроме того, глава Совета отметил: «Осуждая убийства людей и разрушение мечетей и религиозных объектов в Индии, Совет экспертов призывает индийское правительство как можно скорее положить конец этому вопросу, приняв соответствующие меры».

Напряженность вспыхнула после того, как индийские власти приняли в декабре закон, который упрощает получение гражданства для преследуемых немусульманских меньшинств из соседних стран. В результате межконфессионального насилия, вызванного данным законом, более 40 человек были убиты. Наблюдатели предупреждают, что этот закон может в конечном итоге привести к высылке или задержанию мусульман в Индии.