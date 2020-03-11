Тегеран, , 10:53 — REGNUM 10 марта спикер парламента Ирана Али Лариджани провел отдельные телефонные переговоры со своими коллегами из Кувейта и Омана, чтобы обсудить региональные события, а также новую вспышку коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Лариджани проинформировал своих коллег о мерах, принятых Ираном для сдерживания вируса, отметив, что расширение сотрудничества между странами и обмен опытом могут оказать влияние на борьбу со вспышкой заболевания. Он также заявил, что региональные события и кризисы требуют от мусульманских стран продолжения политических консультаций и диалога.

В то же время спикер парламента Кувейта Марзук аль-Ганим выразил готовность его страны сдерживать вирус, подчеркнув, что предоставление необходимого оборудования и расширение сотрудничества между соседними странами могут помочь искоренить болезнь.

Коллега из Омана Халид аль-Маавали указал на необходимость продолжения двусторонних переговоров относительно региональных событий и активизации двустороннего сотрудничества в борьбе с КОВИД-19.

Все страны региона были затронуты новой вспышкой коронавируса, которая была впервые замечена в декабре. 2019 год в китайском Ухане. Иран сообщил о 7161 случае заражения и 237 случаях смерти. Кувейт и Оман также объявили о 65 и 18 случаях соответственно.