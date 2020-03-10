Вашингтон, , 22:52 — REGNUM В ряде африканских стран США могут обойти и Россию, и Китай, заявил 10 марта на слушаниях в Конгрессе американский генерал Стивен Таунсенд.

Таунсенд, возглавляющий Африканское командование американских ВС, заявил, что влияние в Африке очень важно для страны, в особенности в период кризисов на этом континенте. Тем более что Африка — это та территория, где американцы соперничают и с Россией, и с Китаем.

По словам американца, обе вышеназванные страны в Африке пытаются расширить своё влияние, пуская в ход как экономические, так и военные методы. Но у США на этом континенте есть шанс получить преимущества перед Китаем и Россией.

Таунсенд «Не надо пытаться превзойти их везде, но мы должны выбирать, где Соединённым Штатам нужны доступ и влияние».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад командующий сухопутными войсками США в Африке Роджер Клутье заявил, что Москва и Пекин представляют угрозу интересам Штатов на этом континенте.

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