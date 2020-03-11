Тегеран, , 08:26 — REGNUM 10 марта иранский парламентарий заявил, что Тегерану необходимо принять более серьезные меры в отношении насилия против мусульман в Индии. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

«Несмотря на то, что страна борется со вспышкой коронавируса, наши официальные лица должны быть более бдительными к ситуации индийских мусульман и принять меры», — рассказал агентству Mehr член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Бороуджерди.

«Необходимо отозвать посла Ирана в Тегеране и провести с ним консультации о дальнейших решениях. Кроме того, президент Ирана и министр иностранных дел должны предпринять серьезные действия через Организацию исламского сотрудничества (ОИС) для решения этой проблемы», — подчеркнул он.

По словам чиновника, иранцы не должны допустить, чтобы варварские убийства и насилие в отношении мусульман продолжались, потому что мусульмане сыграли важную роль в обретении независимости от британского колониализма.