Тегеран, , 08:28 — REGNUM Министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане сообщил, что заявления властей Соединенных Штатов о том, что импорт Тегераном лекарств и других гуманитарных товаров освобожден от односторонних санкций Вашингтона, являются «большой ложью». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

Зангане рассказал журналистам Bloomberg в интервью, опубликованном 9 марта, что «руки Ирана связаны», когда речь заходит о покупке лекарств и продуктов питания из-за того, что американские санкции препятствуют продаже нефти в стране в качестве основного источника дохода для правительства.

«Они думают, что у нас есть миллиарды долларов на депозите в Международном банке, чтобы использовать эти деньги для покупки продуктов питания и лекарств», — отметил иранский министр. Зангане также заявил, что санкции США направлены конкретно против иранского народа, а не только против правительства страны.

По его словам, американцы должны считаться с тем, что они осложняют жизнь иранцам, особенно неимущим. «Я верю … когда-нибудь в будущем эти вопросы будут заданы в уголовном суде», — отметил министр.