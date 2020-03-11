Тегеран, , 11:42 — REGNUM 9 марта постоянный представитель Ирана при международных организациях, базирующихся в Вене, Казем Гарибабади подверг критике политизацию Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) касательно технических вопросов по атомной энергетике страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 марта.

Гарибабади обрушился на вводящие в заблуждение точки зрения на иранскую атомную электростанцию в Бушере и подчеркнул: «Такая проблема возникает, когда технические вопросы политизированы».

Он сделал эти замечания на заседании Совета управляющих МАГАТЭ и отметил: «Ответственность за ядерную безопасность несет государство-член. МАГАТЭ же играет ключевую роль в координации международных усилий и представлении своей специализации и опыта, а также в проведении консультаций по вопросам поощрения и укрепления ядерной безопасности на международном уровне».

По словам постпреда, как государство, получающее техническую помощь от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Исламская Республика Иран признает важность помощи, оказываемой агентством государствам-членам в укреплении их национальных инфраструктур ядерной безопасности, и выражает свою признательность в этой связи.

«Такая помощь не должна подлежать никаким ограничениям, включая доступ всех к информации и необходимым ресурсам для безопасного функционирования и эксплуатации ядерных объектов», — подчеркнул Гарибабади.