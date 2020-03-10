Иерусалим, , 22:30 — REGNUM Окончательные результаты выборов в парламент Израиля (кнессет) утвердил ЦИК этой страны, пишет 10 марта The Times of Israel.

Согласно данным израильского центризбиркома, возглавляемая исполняющим обязанности президента Биньямина Нетаньяху «Ликуд» получила в кнессете 36 мест (из 120).

У соперничающего с ней блока «Кахоль-Лаван», возглавляемого Бени Ганцем, 33 места в кнессете. Партия ШАС получила девять кресел, партия «Объединённый иудаизм Торы» — семь кресел, у блока правых партий «Ямина» — шесть мест в кнессете.

Напомним, выборы в кнессет состоялись 2 марта 2020 года. Это были повторные выборы в израильский парламент 23-го созыва.

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