Москва, , 22:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин одобрил идею создания парламентского взаимодействия в «нормандском формате». Об этом он заявил в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Мне кажется, это хорошая идея», — сказал Путин.

Ранее Виктор Медведчук в ходе встречи с депутатами Госдумы РФ заявил, что нынешнее украинское руководство не стремится к миру: «И поэтому вот здесь мы просим о помощи — общими усилиями содействовать тому, чтобы этот мир стал возможным. И мы видим высокую роль в этом парламентариев и Российской Федерации, и Германии, и Франции».