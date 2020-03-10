Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Ракетные комплексы Patriot будут проданы Анкаре, если она отзовёт контракт с Москвой на С-400 «Триумф», сообщил 10 марта журналистам официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

По словам американца, Турции не видать Patriot, если она «не вернёт С-400» России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 10 марта заявил, что Вашингтон смягчил позицию по С-400. По его словам, Вашингтон просит у Анкары заверений, что она не введёт в эксплуатацию российские зенитные комплексы.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган: США попросили у Турции гарантий по неиспользованию С-400