Киев, , 21:48 — REGNUM На должность генерального прокурора Украины претендуют депутат от фракции «Слуги народа» в Верховной раде Сергей Ионушас и исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований страны Ирина Венедиктова. Об этом в эфире телеканала «112» заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Он подчеркнул, что «давно знает» Ионушаса, а Венедиктова появилась «до старта избирательной кампании».

Разумков напомнил, что правом внесения в Верховную раду кандидатур на должность генпрокурора обладает лишь президент Украины Владимир Зеленский.