Белгород, 10 марта 2020, 21:37 — REGNUM Мудрыми и своевременными назвал губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложения Валентины Терешковой о внесении поправки в Конституцию в части сроков полномочий президента РФ. На своей странице в социальной сети 10 марта глава региона написал, что этот исторический шаг нужно осознать.
Евгений Савченко считает, что Валентина Терешкова озвучила мысли подавляющего большинства россиян.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила снять ограничения в случае выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Соответствующую поправку в Конституцию депутаты Госдумы поддержали во втором чтении.