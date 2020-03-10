Белгород, , 21:37 — REGNUM Мудрыми и своевременными назвал губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложения Валентины Терешковой о внесении поправки в Конституцию в части сроков полномочий президента РФ. На своей странице в социальной сети 10 марта глава региона написал, что этот исторический шаг нужно осознать.

Евгений Савченко считает, что Валентина Терешкова озвучила мысли подавляющего большинства россиян.

«Это мудрые и своевременные предложения. Конечно, как это всегда бывает, найдутся критики принятых сегодня решений. Но нужно осознавать глубину этого действительно исторического шага. И время, я уверен, подтвердит его правильность», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова («Единая Россия») предложила снять ограничения в случае выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Соответствующую поправку в Конституцию депутаты Госдумы поддержали во втором чтении.