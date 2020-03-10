Москва, , 21:43 — REGNUM Заявление турецкого руководства о том, что военные Турции в Сирии уничтожили сирийские ЗРПК «Панцирь», ложны, сообщает 10 марта Минобороны РФ.

Комментируя заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что турецкие беспилотники уничтожили восемь «Панцирей» в сирийской провинции Идлиб, российское военное ведомство заявило: это большое преувеличение.

Российское ведомство поясняет, что в Идлибе находятся только четыре «Панциря», два из которых были не уничтожены, а повреждены турецкими дронами. Сейчас сирийцы восстанавливают эти зенитные ракетно-пушечные комплексы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё заявление об уничтожении в Идлибе восьми «Панцирей» Эрдоган сделал 10 марта.

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