Москва, , 21:00 — REGNUM Закрепление в Конституции положений о регулировании трудовых отношений — новый шаг в истории страны. Об заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Стирается грань между теми, кто работает в бюджетной сфере, в коммерческой с точки зрения обеспечения безопасных условий труда, своевременности выплат заработной платы и социальных гарантий», — сказал Валерий Рязанский, отметив, что закрепление этих норм в Конституции — «важная наработка современной России».

Он напомнил, что только в 2018 году удалось добиться приравнивания минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму.

«Сейчас требуются и иные подходы к режиму труда граждан. Нужна не только мера государственной поддержки, но и защиты. Поэтому работа соответствующих ведомств, министерств должна быть направлена на это», — добавил Валерий Рязанский, подчеркнув, что прописанные в Основном законе страны нормы — «не просто слова на бумаге».

«Они должны быть и закреплены в отраслевых законах», — заключил Валерий Рязанский.

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