Ташкент, , 21:01 — REGNUM В последние годы в мире все более широкое применение получает концепция «цифровой город», планируется, что с учетом накопленного в этой сфере опыта будет внедрена система «цифровой Ташкент», сообщает пресс-служба президента Узбекистана. «После двухлетней апробации данной системы сформированное готовое программное обеспечение будет внедрено в остальных регионах страны», говорится в сообщении. Отмечается, что президенту 10 марта была представлена информация о текущей работе по внедрению цифровых технологий, в их числе такие информационные системы, как «Паспорт медицинских учреждений», «UzTrans», учет туристов «Е-Mehmon».

«Президент Шавкат Мирзиёев дал поручения по разработке и внедрению в нынешнем году нового программного обеспечения, в том числе «Детский сад», «Дистанционное образование», единый электронный билет для проезда в городском общественном транспорте, «Строительный надзор», электронная медицинская карта», отмечает пресс-служба. Отмечается, в частности, что внедрение электронной медицинской карты охватит 15 специализированных медицинских центров, 11 многопрофильных объединений и 62 поликлиники Ташкента, которые будут подключены к информационным системам «Единая электронная медицинская карта» и «Электронная поликлиника» с интеграцией частных клиник. «Аналогичные системы будут организованы и в других сферах и отраслях», говорится в сообщении. Пресс-служба подчеркивает, что с учетом того, что телекоммуникационная инфраструктура является основой концепции «цифровой город», поручено в течение двух лет обеспечить высокоскоростное подключение к интернету в более чем 1,5 тысячи социальных объектов.