Москва, , 20:49 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что возможность участия в выборах президента страны для действующего главы государства обеспечит «стабильность и преемственность во власти». Соответствующую запись Медведев сделал на своей официальной странице «ВКонтакте».

"Если эти изменения верифицирует Конституционный суд и поддержат граждане России в ходе всенародного голосования, это будет означать сохранение стабильности в развитии нашей страны и преемственность власти. А это исключительно важно для нашей Родины в современный период», — написал Медведев.

По его словам, голосование в Госдуме по изменениям в Конституцию и отсутствие голосов «против» показало своевременность данных поправок, предложенных обществом и властями.

Медведев поддержал необходимость сохранения в основе Конституции РФ «незыблемости президентской формы правления, альтернативы которой не существует в России».

Также экс-премьер не считает необходимым распускать Госдуму РФ и проводить новые выборы, поскольку нужно, чтобы чиновники «полностью отработали положенный им по закону срок».