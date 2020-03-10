Москва, , 20:47 — REGNUM Теракт в Судане, нацеленный на убийство премьер-министра этой страны Абдаллы Хамдука, является попыткой дестабилизировать обстановку, сообщила 10 марта журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Комментируя покушение на Хамдука, которое произошло 9 марта в Хартуме, Захарова заявила:

«Провокационная направленность этой преступной акции, совершённой в условиях переживаемого Суданом сложного переходного периода, очевидна».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в суданской столице был взорван автомобиль Хамдука. Ранения получил один из сопровождавших его правоохранителей.

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