Москва, 10 марта 2020, 20:47 — REGNUM Теракт в Судане, нацеленный на убийство премьер-министра этой страны Абдаллы Хамдука, является попыткой дестабилизировать обстановку, сообщила 10 марта журналистам официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Комментируя покушение на Хамдука, которое произошло 9 марта в Хартуме, Захарова заявила:
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта в суданской столице был взорван автомобиль Хамдука. Ранения получил один из сопровождавших его правоохранителей.
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