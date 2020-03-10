, 20:08 — REGNUM Организаторы акции «Бессмертный полк» заявили, что они не планируют отменять шествия в городах России из-за вспышки коронавируса. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

Сообщается, что на данный момент подготовка ко всем запланированным акциям ведется, и ничего отменять организация не собирается.

«У нас пока никаких директив по поводу отмены или перенесения шествия не поступало, мы готовимся в штатном режиме и планируем, что шествие состоится и в Москве, и в регионах», — сообщили в пресс-службе.

При этом прорабатывается вопрос усиления мер безопасности на акциях, чтобы избежать заражения коронавирусом во время шествия. Но в то же время подчеркивается, что использование медицинских масок во время шествия запрещается.

В организации надеются, что к маю эпидемия коронавируса пойдет на спад. В общественном движении подчеркнули, что следят за ситуацией и ближе к маю будет понятно, следует ли вносить какие-то изменения.