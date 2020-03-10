Грозный, , 19:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин должен продолжить свою работу на посту государства и после окончания его нынешнего срока правления. Это в интересах нашей страны и в интересах народа России. Поэтому Конституционный суд должен одобрить внесение поправок в Конституцию, касающихся президентского срока. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Если мы с вами <…> хотим жить в могущественной стране и стабильном обществе, нужно внести поправки, позволяющие действующему президенту участвовать в новых выборах после конституционной реформы. И в этих выборах народ поддержит Владимира Путина. Мнение Конституционного суда должно быть положительным, ибо выбор народа следует уважать», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

По мнению Кадырова, не надо оглядываться в принятии решений об изменении в Конституции на Запад, который «мечтает о слабой России».

«…Со всей ответственностью заявляю, что нельзя ни под каким предлогом сохранить действующую норму о количестве сроков пребывания президента в должности», — заявил глава Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 марта, Государственная дума РФ поддержала поправки в Конституцию, предложенные депутатом от «Единой России» Валентиной Терешковой о сроках полномочий президента РФ. В законопроект было внесено предложение о том, что ограничение занимать пост президента в течение двух сроков не препятствует лицу, занимавшему должность главы государства, участвовать в выборах президента РФ после включения данной поправки в текст Конституции РФ.

Владимир Путин также одобрил поправку, отметив, что она будет иметь силу лишь после соответствующей экспертизы Конституционного суда.

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