Москва, , 19:50 — REGNUM Ситуацию в сирийской провинции Идлиб обсудили российский и турецкий министры обороны Сергей Шойгу и Хулуси Акар по телефону 10 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что обсуждалась тема реализации дополнительного протокола к меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе.

Напомним, договорённости о перемирии в Идлибе были достигнуты на встрече российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 марта 2020 г.

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