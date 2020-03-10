Москва, , 19:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что украинские и российские парламентарии договорились о конкретных шагах в рамках парламентского измерения «нормандского формата», передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Сегодняшняя встреча уже вторая, мы договорились о конкретных шагах, выработки решений, которые нас, если хотите, объединят, а не расколят. Хочется подчеркнуть важность нормандского формата в рамках парламентского измерения», — сказал Володин.

«Нам сегодня необходимо, чтобы наши коллеги из Франции и Германии присоединились к процессу, который запущен украинской стороной, наш президент поддержал его, и сегодня мы обсуждаем вопросы, которые призваны объединить наши усилия для того, чтобы именно через парламентское измерение, через вопросы законотворчества мы вышли на реализацию минских соглашений», — отметил спикер Госдумы.

Вопрос предусматривает принятие законов, которые позволят привнести мир на Украинскую землю, добавил он.

В Госдуме состоялась встреча украинских парламентариев во главе с Виктором Медведчуком с депутатами Госдумы.

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