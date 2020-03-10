Донецк, , 19:34 — REGNUM Пять украинских военнослужащих погибли и ещё шестеро получили ранения на линии разграничения под Донецком. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

По информации ведомства, около 10 часов утра в районе посёлка Пески подорвался грузовик с военнослужащими Вооружённых сил Украины, позднее там же подорвался прибывший за ними эвакуационный автомобиль

«В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ на месте происшествия уже не менее пятерых военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Согласно данным Народной милиции ДНР, подрывы были вызваны детонацией противотанковых мин.

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