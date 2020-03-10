Амстердам, , 19:22 — REGNUM Слушания по делу о крушении Boeing рейса MH17 (17 июля 2014 г.) в суде Нидерландов будут продолжены 23 марта 2020 г., заявил 10 марта судья Хендрик Стейнхёйс.

По словам судьи, суду нужно время на изучение заявлений, которые прозвучали со стороны РФ и Украины.

Напомним, суд по делу о крушении самолёта рейса MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, которое произошло почти шесть лет назад, начался в Амстердаме 9 марта 2020 г.

Обвиняемыми являются три гражданина РФ: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Никто из них не согласился явиться в суд, только Пулатова на суде представляют три адвоката.

Украина пытается обвинить Россию в случившемся, в то время как эта страна не закрыла воздушное пространство для полётов, хотя на момент катастрофы ВСУ уже начали войну с Донбассом.

Читайте ранее в этом сюжете: «Противодействие обману»: первый день процесса по делу MH17