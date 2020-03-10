Москва, 10 марта 2020, 19:22 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ, предложенные депутатом Госдумы РФ Валентиной Терешковой («Единая Россия»), предполагают создание в РФ более стабильной политической конструкции, считает президент компании КРОС Сергей Зверев. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Валентины Терешковой («Единая Россия»), которая предложила снять ограничения президентских сроков либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.
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