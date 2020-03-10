Москва, , 19:22 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ, предложенные депутатом Госдумы РФ Валентиной Терешковой («Единая Россия»), предполагают создание в РФ более стабильной политической конструкции, считает президент компании КРОС Сергей Зверев. Об этом он заявил 10 марта корреспонденту ИА REGNUM.

«Ну, я думаю, что мало для кого из наблюдателей это был очень большой сюрприз, — сказал Зверев. — Все ожидали, что подобные предложения возможны. Это более открытая позиция, нежели поиск некий хитрых компромиссных вариантов. И это, конечно, полностью меняет политическую конфигурацию на ближайшие четыре года. С точки зрения политической конструкции это значительно более стабильная схема. Её жизнеспособность будет зависеть от многих факторов. Но в условиях экономической турбулентности, которая, очевидно, ждёт нас в ближайшие два-три года, складывающаяся конфигурация выглядит более устойчивой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума поддержала поправки в Конституцию депутата Валентины Терешковой («Единая Россия»), которая предложила снять ограничения президентских сроков либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновлённой Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин, имеет право избираться на пост главы государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума поддержала поправки Терешковой о сроках полномочий президента