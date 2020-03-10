Москва, , 19:20 — REGNUM Депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает эффективной встречу депутатов в рамках парламентского измерения нормандского формата, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

«Следующая встреча должна быть встречей парламентариев Германии, Франции, России и Украины», — сказал Медведчук.

Создана рабочая группа, которая будет планировать такую встречу, отметил он.

«Мы определим время и дату, думаем, что это будет апрель — май», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что это уже вторая встреча парламентариев.

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