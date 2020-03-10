Архангельск, , 18:57 — REGNUM Предложенные президентом поправки в Конституцию отражают запрос общества. Об этом заявил лидер архангельских единороссов Иван Новиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе реготделения партии.

Партийный лидер отметил, что в первую очередь граждан волнуют изменения, которые касаются закрепления положений о регулярной индексации пенсий, о том, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума.

«Это актуальные вопросы, которые затрагивают любого человека. Один из таких — предложение конституционно закрепить деятельность по защите исторической правды — особенно актуален в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Иван Новиков.

Напомним, в одной из предложенных и вынесенных на рассмотрение парламента поправок в Конституцию речь идет о том, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».