Тбилиси, , 18:47 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за ситуации с распространением коронавируса в мире отменила запланированные зарубежные визиты. Информацию распространила администрация президента.

«Исходя из ситуации, сложившейся в мире с распространением коронавируса, президент Грузии, в координации с другими слоями правительства, отменила запланированные визиты в Болгарию, на Украину и в Бельгию. До публикации этой информации о решении президента были проинформированы наши партнеры», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Грузии на данный момент подтверждено 15 случаев коронавируса. 178 человек остаются в карантине, 56 — в стационарах под наблюдением врачей, и еще сотни граждан находятся в режиме самоизоляции.

Ранее созданный при премьер-министре межведомственный координационный совет рекомендовал всем госучреждениям и органам отменить запланированные на ближайшее время зарубежные визиты, особенно в страны с высоким уровнем заражения коронавирусом. Гражданам Грузии рекомендовано без особой надобности не отправляться в зарубежные путешествия.